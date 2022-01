Oikeuskanslerilta huutia hallituksen esittämälle koronapassin laajennukselle: "Keskeneräinen, monimutkainen, perustelut puutteelliset"

Tartuntatautilakiin tehtävä muutos mahdollistaisi sen, että yritykset voisivat halutessaan edellyttää asiakkailtaan koronapassia myös silloin, kun alueella ei ole voimassa olevia koronarajoituksia. Tähän mennessä passia on voinut käyttää vaihtoehtona rajoituksille.

Salminen: Pohja tippumassa pois

Koko passin mielekkyyttä on viime aikoina kyseenalaistanut muun muassa THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. Hän kommentoi aihetta viikonloppuna MTV Uutisille seuraavasti:

– Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, hän totesi.

Valtaosa lausunnoista on yksittäisiltä kansalaisilta, ja käytännössä kaikki suhtautuvat passin laajentamiseen kielteisesti. Perusteluna on käytetty muun muassa sitä, että passi ei estä koronatartuntoja ja on syrjivä. Tässä muutamia otteita ihmisten lausunnoista.