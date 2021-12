Tästä oli jäähdyttely kaukana! Kimi Räikkönen teki parjatusta ominaisuudestaan tehokkaan täsmäaseen – Valtteri Bottas sai kylmää kyytiä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– En ole enää niin nopea kuin 25-vuotiaana, Räikkönen itsekin myöntää auliisti Beyond the Grid -podcastin tuoreessa jaksossa.

Ohituksia oikealta ja vasemmalta

Kolmen viime vuoden aikana Räikkönen on ajanut sarjan kolmanneksi hitainta autoa, ja hänen lähtöruutunsa onkin ollut keskimäärin 14,526. Tallikaveri Antonio Giovinazzi on kiilannut vain vaivoin (14,525) edelle, erityisesti tämän kauden esityksillään.

Väkevästä kilpailuvauhdista kertoo kuitenkin se, että Alfa Romeo -vuosinaan Räikkönen on kohentanut sunnuntaisin sijoitusta enemmän kuin kukaan muu: kaikkiaan 128 pykälää. Listalla toisena olevan Lance Strollin lukema on 108.

Tässä tilastossa on toki huomattava, että peräpään lähtöruuduista lähdettäessä on huomattavasti helpompi napsia sijoituksia kuin kärkipäästä lähdettäessä.

Vertailun vuoksi, esimerkiksi Valtteri Bottas on parantanut sijoitustaan aika-ajoista itse kilpailuun yhteensä vain kolmella pykälällä kolmen viime vuoden aikana. Bottaksen tallikaverin Lewis Hamiltonin lukema on viisi pykälää.

Jotain Bottaksen suorituksista kertoo kuitenkin se, että Hamiltonin lukema vastaavalla ajanjaksolla on +39. Hamiltonin on on ollut vieläpä Bottasta vaikeampi kohentaa sijoitustaan, sillä hänen keskimääräinen lähtöruutunsa viimeisen viiden vuoden ajalta on ollut sarjan paras (2,768) ennen Bottasta (3,860).