Tässäkö syy sille, miksi supernopea Kimi Räikkönen voitti vain yhden MM-tittelin? – ”Hän oli vain kohauttanut olkapäitään”

Kun Kimi Räikkönen ripustaa ajohanskat naulaan tänä viikonloppuna, jättää hän jälkeensä valtavan aukon, jota on yksinkertaisesti mahdoton paikata.

Useimmille määrittävä tekijä Räikkösessä ei kuitenkaan ole hänen uransa pituus, vaan hänen persoonansa, joka on 20 vuoden jälkeenkin monille mysteeri.

Persoona hämmensi mediaa

Räikkösen persoona ei tässä suhteessa ole muuttunut oikeastaan lainkaan kahden vuosikymmenen aikana. Vaikka glamouria tihkuvassa F1:ssä julkisuuskuva on kaikki kaikessa, Räikkönen ei ole taipunut ulkoiseen paineeseen, vaan on aina tehnyt asiat omalla tavallaan.

– Tämä on yhden aikakauden loppu.

Yleisön suosikki

Räikkösen luonnollisuus on toiminut hänen edukseen. Jos aluksi moni pitikin häntä kiistattoman lahjakkaana mutta epäkarismaattisena kuljettajana, tuli hänestä uransa edetessä erinäisten fanikyselyjen perusteella jopa koko F1-sirkuksen suosituin kuljettaja. F1-sarjakin on alkanut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käyttää Räikkösen monotonisuutta markkinointikeinona.

– Luulen, että ihmiset viimein ymmärsivät häntä. He tajusivat, että hän vain on tuollainen, Hughes sanoo.

Räikkönen on Hughesin mielestä myös välillä korostanut vähäsanaisuuttaan tarkoituksella.

– Ihmiset saattavat ajatella, että mitä hyötyä on kysyä Kimiltä jotain, kun hän ei kuitenkaan sano mitään. Se on toiminut varmaankin hänen edukseen.

Nuori Räikkönen teki heti vaikutuksen

Nykyään Räikkönen on jopa yhtä tunnettu jäljittelemättömästä tyylistään kuin saavutuksistaan kuljettajana, mutta on hyvä muistaa, kuinka poikkeuksellinen lahjakkuus hän on.