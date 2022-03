Tästä aivastaminen johtuu – saattaa tuntua yllättävän hyvältä!

Terveyskirjasto määrittelee aivastuksen nenän limakalvon ärtymisestä aiheutuvaksi äkilliseksi ja nopeaksi uloshengitykseksi, jonka syynä on esimerkiksi hengitysilman ärsyttävät pölyt tai kaasut.

– Kun ylähengitystiemme, erityisesti nenämme, havaitsee vieraan aineen, joka on mahdollisesti haitallinen, aivastamme saadaksemme aineen ulos, Purkey selittää.

Mitä tapahtuu kun aivastamme?

Vaikka aivastuksen mekanismi on kaikilla sama, kaikilla on kuitenkin omanlainen aivastuksensa, joka on lähes yhtä uniikki kuin ihmisen oma ääni. Lääkäri ja neurotutkija Jacob Hascalovici kertoo, että yksilöllinen aivastustyyli johtuu eroista keuhkojen tilavuudessa sekä nenän, kurkun ja suun erilaisista rakenteista.