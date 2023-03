Jari-Matti Latvalan johtama Toyota välttämässä sudenkuopan – näin toistuviin ongelmiin on reagoitu: "Enemmän on kyse siitä"

Luvassa on kovapintaisia soraerikoiskokeita ohuessa ilmanalassa, sillä pätkiä ajetaan korkeimmillaan liki kolmessa kilometrissä. Viime kaudella Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan WRC-talli oli isoissa ongelmissa kovan sorapinnan kisoissa kuten Sardiniassa ja Kreikassa.

– Meksikoon lähdetään ihan hyvillä mielin. Meillä oli tietysti viime vuonna vähän haastetta sorakisoissa, missä on kova alusta, liukasta ja kova rengas. Olemme me töitä ainakin tehneet. Kommentit kuljettajilta ovat olleet positiivisia. Uskon, että meidän pitäisi olla suorituskykyisempiä tällä kaudella, Latvala vakuutti MTV Urheilulle.

– Meidän kuskien lähtöpaikat ovat myös hyvät. Kallen (Rovanperä) ei tarvitse aurata tietä ja myös Elfyn (Evans) pääsee kohtuulliselta paikalta kisaan. Takamotolla (Katsuta) on erinomainen lähtöpaikka ja (Sebastien) Ogierilla aivan loistava. Sen puolesta meillä on ainakin kaikki eväät menestykseen.

Testi on kuitenkin aina testi. Kuten viime kaudella nähtiin, ei testien työtä läheskään joka kerta palkittu. Latvala on silti luottavaisin mielin.

– Vanhat ongelmat ovat jo korjattu ja hanskattu. Moottorin ja jäähdytyksen puolesta en ole yhtään huolissani. Enemmän on kyse siitä, että saamme jousituksen toimimaan. Siihen on nyt yritetty monenlaista. Tärkeintä on, että saamme pitoa tiehen ja sitä kautta kuljettajille luottoa, Latvala toteaa.