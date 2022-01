Kalle Rovanperä ei pidä käsillä olevasta muutoksesta: muistuttaa kuljettajien turvallisuudesta – "Outoa"

Rallin MM-sarjassa siirrytään tänä vuonna uudella aikakaudelle, kun uusissa Rally1-ajokeissa on on poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridi. Rovanperä on päässyt ajamaan hybridiautoilla jokusen testipäivän edestä soralla ja asvaltilla, ja tulevalla viikolla testejä on ohjelmassa Monte Carlossa, jossa MM-kausi myöhemmin tammikuussa käynnistyy.