Jari-Matti Latvala antoi Kalle Rovanperälle tärkeän muistutuksen – "Se kortti voidaan joutua ottamaan käyttöön"

Viime kauden tavoin Monzassa kuskien MM-tittelistä taistelevat Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Tällä kertaa etu on Ogierin puolella, kun ranskalainen johtaa sarjaa 17 pisteen turvin.

– On mielenkiintoista seurata, miten Elfyn ja Seb ajavat toisiaan vastaan. Elfyn oli yllättävän rento, kun hänet tapasin. Olen nähnyt hänet paljon jännittyneempänä kauden aikana. Hän oli jotenkin tosi rauhallinen ja rentoutunut sekä myös erittäin motivoitunut, Latvala kertoi NTV Urheilulle.

Merkkimestaruuden varmistamiseksi Latvalan poppoon tarvitsee saada vain yksi auto maaliin saakka ja varaa on jopa keskeyttää kisa kertaalleen, kunhan yksi Yaris WRC selvittää tiensä huoltoparkkiin sunnuntaina.

– Espanjan jälkeen on ollut aika odottava tunne. Tauko kisojen välissä on tuntunut pitkältä. Toki siinä kerkesi tehdä paljon asioita ja vähän lomaillakin, mikä oli kivaa. Merkkimestaruus jäi niin lähelle. Nyt se pitää vaan saada. Ei ole paljoa pisteitä saatavana, mutta hommat on tehtävä silti hyvin, Latvala mietti.