Tässä ovat tuoreet SM-liigamestarit: sensaatiohyökkääjä, maajoukkuemiehiä ja viimeinen tanssija

Herra ja hidalgo. Voitti ansaitusti Jari Kurri -palkinnon (pudotuspelien arvokkain pelaaja). Heljanko teki mahtavaa työtä Tapparan maalivahtivalmentajan Aki Näykin kanssa. 27-vuotias torjuja on kasvanut henkisesti valtavalla tavalla sinä aikana, kun hän on ollut Tampereella. Heljanko on nyt yksi Suomen parhaista Euroopassa pelaavista maalivahdeista. Jos mitään yllättävää ei tapahdu, hänet nähdään MM-kisoissa, missä hän pelaa vähintään muutamia pelejä Leijonien maalilla.