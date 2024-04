Ketkä SM-liigafinalistit ovat tyrkyllä MM-Leijoniin? Kaksi erittäin vahvaa nimeä nousee esiin

Leijonien MM-leiritys huipentuu ensi viikolla, kun ohjelmassa on Tshekin EHT-turnaus. Suomen kisaryhmä julkistetaan joko sunnuntaina 5. tai maanantaina 6. toukokuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että Liigan finaalit ehtivät päättyä ennen joukkueen julkistusta.

Mahdollinen seitsemäs ja ratkaiseva finaali pelataan torstaina 2. toukokuuta.

Ketkä Liigan finalistit ovat vahvasti ehdolla Leijonien MM-kisajoukkueeseen? MTV Urheilu perkasi tilannetta läpi näyttöjen perusteella.

Vahva kandidaatti

Christian Heljanko, Tappara

Heljanko, 27, on ollut koko kauden ajan vakuuttava Tapparan tolppien välissä. Kun kirvesrinnat muuttivat tyyliään, Heljangon merkitys korostui. Heljanko ei ole pelkästään tyrkyllä Leijoniin, vaan hän kamppailee täysin rinnoin peliajasta kevään MM-kisoissa. Niin hyvä hän on.

Veli-Matti Vittasmäki, Tappara

Leijonien puolustus on mennyt ja on menossa totaalisen uusiksi viime vuosien kisaryhmiin nähden. Sivussa on muun muassa pitkäaikainen luottopuolustaja Atte Ohtamaa, jonka paikalle on ehdolla Tapparan puolustuksen kivijalka, 33-vuotias Veli-Matti Vittasmäki. Hän pelaa aivan uskomattoman hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä. Vittasmäki on vuoden varma luutija, minkä lisäksi hänen luistelunsa riittää tempokiekkoon. Mainio kookas puolustaja, jolle on käyttöä myös MM-tasolla.

Tyrkyllä

Niklas Kokko, Pelicans

Finaaleiden maalivahtitaistelussa Kokko, 20, ei ole kalvennut yhtään kollegalleen Heljangolle. Kokko on ollut vakuuttava illasta toiseen. Nuori veräjänvartija teki yhden merkittävän virheen keskiviikkona Tampereella, mikä maksoi heti hintaa. Mutta. Millaisen pelin hän sen jälkeen pelasikaan! Kokko on yksi lahjakkaimmista suomalaismaalivahdeista pitkään, pitkään aikaan. Ei olisi yhtään ihme, jos hänestä tulee seuraavan 5–10 vuoden aikana NHL-supertähti. Mutta että onko hänen aikansa vielä, kun puhutaan Leijonista? Se on eri kysymys. Kokko ei ole pelannut vielä kertaakaan EHT-tasolla, eikä hän ole tuttu tapaus Leijonien päävalmentajalle Jukka Jaloselle tai muulle johtoryhmälle. Leijoniin on paljon eurovahteja tyrkyllä, minkä myötä voi olla, että Kokko joutuu odottelemaan vielä vuoroaan. Mutta sen aika tulee kyllä.

Otto Leskinen, Tappara

Leskinen, 27, nakutti varsin kelvolliset pisteet runkosarjassa (50 ottelua, 6+26=32) ja hän on ollut hyvä myös pudotuspeleissä, jos puhutaan itse pelaamisesta. Eri asia on se, että onko Leskinen niin poikkeuksellisen hyvä, että hänelle löytyy selkeä tontti Leijonien MM-joukkueesta? Ei välttämättä. Sen takia varsin lupaavasti pelaava Leskinen on ”tyrkyllä”-osastossa.

Nousussa

Oiva Keskinen, Tappara

20-vuotias Keskinen on ollut liigafinaaleiden paras kenttäpelaaja yhdessä Pelicansin Ryan Laschin kanssa. Keskinen pelaa tällä hetkellä aivan briljanttia jääkiekkoa. Hyvä poika, voisi herkästi sanoa. Keskisen tulevaisuus näyttää valoiselta. Iso huomio kääntyy kuitenkin siihen, että Liigassa väläyttely ei tarkoita automaattisesti sitä, että lupaava yksilö pärjäisi suoraan myös kansainvälisissä ympyröissä. Tästä hyvä esimerkki on TPS:n Viljami Marjala, 21, joka loisti Liigassa, mutta ei saanut parastaan irti Leijonien Latvia- ja Ruotsi-otteluissa. Keskinen on nouseva nimi, jonka kohdalla voi povata sitä, että hänet nähdään ensi kaudella EHT-ympyröissä. Tiedä sitten, että kuinka pitkälle tie silloin kantaa. Suunta on hyvä.

Petteri Puhakka, Tappara

Puhakka, 23, on tehnyt hiljalleen nousua kohti huippua. Puhakka esiintyi lupaavasti jo toissa kevään Liigan finaaleissa, milloin hän oli vielä nelosketjun laituri. Nyt Puhakka on Tapparan pelillisen ykkösketjun tuloksen tekijä. Kuten Keskiselle, Puhakalle voi povata EHT-aikaa ensi kaudelle. Sen verran lupaavia näyttöjä Pyhäjoen seppä tällä hetkellä antaa.

Täysi arvoitus

Anton Levtchi, Tappara