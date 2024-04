Tappara-sankarilta pistävä kuitti vastustajien suuntaan: "Kuinka paskoja ne muut on"

Liedes siirtyi täksi kaudeksi Tapparaan KooKoo-paidasta. Suomen mestaruuden hän on voittanut aiemmin Rauman Lukon kapteenina keväällä 2021.

– Välillä pelattiin niin huonosti, että mietittiin kuinka paskoja ne muut on. Erikoinen joukkue. Välillä oltiin kyllä niin sekaisin ja pelattiin aika huonostikin. Parannettiin koko ajan. Nyt ei tarvitse enää parantaa, tähän riitti, Liedes linjasi kopissa mestaruuden ratkettua.

Tapparalle mestaruus on kolmas peräkkäin. Tripla on harvinaista herkkua SM-liigassa. Aiemmin tempussa on onnistunut juurikin Tappara 80-luvulla ja TPS kahdesti 90- ja 2000-lukujen taitteissa.