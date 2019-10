Tässä ovat Euroopan 17 etsityintä naista – joukossa kovista rikoksista epäiltyjä: Murhia, ihmiskauppaa ja huumeita

Europol ylläpitää verkossa listaa Euroopassa etsintäkuulutetuista henkilöistä . Joukossa on ollut myös suomalaisia. Vastikään listalle lisättiin törkeistä vero-, kirjanpito-, ja rahanpesurikoksista epäilty Jan Salminen.

Valtaosa etsintäkuulutetuista on miehiä, mutta joukossa on myös naisia. MTV Uutiset selvitti, millaisiin rikoksiin liittyen heitä tavoitellaan. Osaa naisista epäillään kovista rikoksista, kuten murhista.

Melanija Stropnik

Olivera Petrovic



Serbialaisen Olivera Petrovic, 36, on etsintäkuulutettuna liittyen jengiin, joka ryösti varakkaiden ihmisten asuntoja ja huviloita.

Renata Lorinc



Lorincin kavaltama kokonaissumma on 46 179 euroa.

Kristi Amberg



Hänelle on määrätty suoritettavaksi 1 vuoden ja 9 kuukauden vankeusrangaistus.

Elisabeth Hondara



Hänen on suoritettava viiden vuoden vankeusrangaistuksensa kokonaan. Hänen asuinpaikastaan ei ole vuodesta 2005 lähtien ollut tietoa. Hänet etsintäkuulutettiin kansainvälisesti vuonna 2010.

Adilet Shakirgazieva



Kirgiisialainen Adilet Shakirgazieva, 31, on etsintäkuulutettuna varkaussarjasta, joka sattui Maltalla vuonna 2014. Hän teki varkaudet neljän muun kanssa. Joukko murtautui lukuisiin asuntoihin ja varasti lukuisia esineitä.

Hän ei koskaan saapunut oikeuden kuulemiseen, eikä naisen olinpaikasta ole tietoa. Hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys yhdessä muiden rikollisryhmän jäsenten kanssa.

Ildiko Enderle



Ildikó Dudás



Unkarilaisen Ildikó Dudás, 31, on etsintäkuulutettuna huumeiden salakuljetuksesta ja välittämisestä. Hänet on tuomittu kuuden vuoden vankeusrangaistukseen useista rikoksista Unkarissa vuosilta 2011 ja 2012, ja on edelleen karkuteillä.