Poliisi tutkii Madeleine McCannin murhasta epäillyn Christianin yhteyttä Saksassa kadonneen pikkutytön tapaukseen – mies fantasioi nettichatissa halustaan kidnapata lapsi

Saksan poliisi kertoi keskiviikkona epäilevänsä Madeleine McCannin murhasta 43-vuotiasta saksalaismiestä. Murhasta epäilty Christian Brückner on parhaillaan vangittuna huumerikoksesta Saksassa. Hänet on myös äskettäin tuomittu 72-vuotiaan amerikkalaisnaisen raiskauksesta, joka tapahtui jo vuonna 2005 Portugalissa.

Saksassa miehestä on uutisoitu vain nimellä Christian B., mutta Portugalissa mies on tunnistettu Christian Brückneriksi. Miehestä tiedetään tällä hetkellä, että hänellä on mittava rikoshistoria. Hänellä on aiempia tuomioita lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja huumerikoksista. Guardian on julkaissut miehen historiasta aikajanan.