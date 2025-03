Rahavirrat paljastivat Suomesta kuusi epäiltyä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – maailmanlaajuinen operaatio

Operaatio Cumberland paljasti suuren rikosvyyhdin, jossa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa kuvamateriaalia luotiin tekoälyn avulla.

Suomi osallistui hiljattain Europol-vetoiseen yhteisoperaatioon, jossa rahavirtojen perusteella paikannettiin Suomesta kuusi lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyä.

Epäillyt Suomessa on tavoitettu ja Suomen poliisi on kirjannut kuusi rikosilmoitusta Cumberland-operaatioon liittyen.

Epäilty rikosnimike kaikissa esitutkinnoissa on lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito. Rikosnimikkeet saattavat tarkentua tutkinnan edetessä.

Esitutkintoja tehdään parhaillaan Länsi-Uudenmaan, Itä-Suomen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksilla.

– Poliisi on suorittanut viime viikkojen aikana kotietsintöjä ja kiinniottoja sekä takavarikoinut laitteita, KRP:n rikoskomisario Jyri Hiltunen kommentoi esitutkinnan etenemistä MTV Uutisille.

Pääepäilty Tanskasta

Europol kuvailee operaatio Cumberlandia laajamittaiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseksi iskuksi.

Operaatioon osallistui 19 maata ja se on johtanut 25 pidätykseen maailmanlaajuisesti. Lisäksi 273 epäiltyä on tunnistettu. Europolin mukaan luvut voivat vielä elää, sillä operaatio on edelleen käynnissä.

Epäillyt kuuluvat rikollisryhmään, jonka jäsenet levittivät täysin tekoälyn tuottamia kuvia alaikäisistä.

Pääepäilty vyyhdissä on Tanskan kansalainen. Hän ylläpiti verkkoalustaa, jossa hän levitti tekoälyn tuottamaa materiaalia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Verkkomaksun jälkeen käyttäjät ympäri maailman saivat salasanan ja pääsyn alustalle, jolla he seurasivat lasten hyväksikäyttöä. Europolin mukaan "käyttömaksun" suuruus oli symbolinen.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATF:n mukaan hyväksikäyttötapauksissa liikkuvat summat ovat yleensä alle 500 euroa, mutta yksittäistapauksissa jopa 1500 euroa.

Operaatioon osallistui Suomen lisäksi 18 maata Islannista Australiaan.Europol

Rahavirrat vievät epäiltyjen jäljille

Rikoskomisario Hiltunen kertoo, että operaatio Cumberlandiin liittyvät epäillyt Suomessa paikannettiin rahavirtojen perusteella.

Keskusrikospoliisiin sijoitettu Rahanpesun selvittelykeskus vastaanottaa Hiltusen mukaan vuosittain "joitain kymmeniä ilmoituksia" epäilyttävistä liiketoimista liittyen kyseisen alan epäilyttäviin rahasiirtoihin.

– Ilmoituksista ilmenevät havainnot ovat yleensä sen kaltaisia, että Suomesta on siirretty pienehköjä rahasummia tai kryptovaluuttasiirtoja ulkomaisille palveluntarjoajille, joiden epäillään tarjoavan hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, Hiltunen kertoo.

Operaatio Cumberlandin kohdalla epäillyt paikannettiin rahavirtojen perusteella.All Over Press

Verkkovälitteiset seksuaalirikokset kasvussa

Hiltusen mukaan verkossa tapahtuva lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö on ollut kasvussa oleva ilmiö. Eritoten sextortion, eli kuvilla kiristäminen on yleistynyt.

– Verkko liittyy usein myös fyysisiin hyväksikäyttöihin, Hiltunen huomauttaa.

Kansainvälinen yhteistyö verkkovälitteisen lasten hyväksikäytön kitkemiseksi on tärkeää.

KRP vastaanottaa vuosittain ulkomailta noin 15 000 raporttia, jotka sisältävät mahdollisia havaintoja ja vihjeitä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai lasta seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapitoa tai jakamista koskien.

– Teemme yhteistyötä Europolin, Interpolin, muiden maiden poliisien ja useiden kotimaisten tai kansainvälisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Eniten vihjeitä vastaanotamme NCMEC-järjestöltä Yhdysvalloista, Hiltunen kertoo.

NCMEC on lastensuojelujärjestö, joka ylläpitää muun muassa vihjelinjaa, johon voi ilmoittaa epäillystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ilmoituksia epäillystä rikoksista voi tehdä Suomen poliisille esimerkiksi nettivinkki-toiminnon avulla.

Operaatio Cumberland ensimmäisiä laatuaan

Europol tiedotti operaatio Cumberlandista helmikuun lopussa. Tiedotteen julkaisuhetkellä esitutkintatoimenpiteitä ei ollut vielä kaikkien toimenpiteiden osalta aloitettu Suomessa.

– Joten niistä ei ollut mahdollista kertoa julkisuuteen esitutkintojen vaarantumatta, Hiltunen sanoo.

Operaatio Cumberland on yksi ensimmäisistä tapauksista, joissa on ollut tekoälyn tuottamaa lasten hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia.

Tekoälyyn liittyvät hyväksikäyttörikokset ovat sen verran uusi rikosmuoto, että niitä koskevaa kansallista lainsäädäntöä ei ole.

Tilanteeseen haetaan Europolin mukaan parhaillaan ratkaisua Euroopan komissiosta.

– EU:n jäsenvaltiot keskustelevat parhaillaan Euroopan komission ehdottamasta yhteisestä asetuksesta, jonka tarkoituksena on puuttua tähän uuteen tilanteeseen ja suojella lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, Europolin tiedotteessa kerrotaan.

Myös Europolin pääjohtaja tunnistaa tilanteen ongelmallisuuden.

– Lainvalvontaviranomaisten on kehitettävä uusia tutkintamenetelmiä ja -välineitä, joilla vastataan näihin uusiin haasteisiin, Europolin pääjohtaja Catherine De Bolle huomauttaa.

KRP:n rikoskomisarion mukaan verkossa tapahtuva lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö on ollut kasvussa oleva ilmiö. Eritoten sextortion, eli kuvilla kiristäminen on yleistynyt.Credit: TQS / Alamy Stock Photo