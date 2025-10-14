100-vuotias kehonrakentaja Andrew Bostinto jos joku tietää, miten elää pitkää elämää kovassa kunnossa.
100-vuotiaalla Andrew Bostintolla on harjoittelutaustaa kehonrakennukseen jo kahdeksan vuosikymmenen ajalta. Senior Mr. America -kilpailun 52-vuotiaana 1977 voittaneen veteraanin fysiikka on yhä suorastaan häkellyttävä – moni nuorikin tallaaja jää herralle kevyesti kakkoseksi.
Toukokuussa Bostinto osallistui NGA Gator Classicin kehonrakennustapahtumaan Floridan Deltonassa. Men's physique -sarjassa lavalle astelleelle 100-vuotiaalle ojennettiin voittopysti.
Mies oli itse vuonna 1979 perustamassa National Gym Associationin (NGA), voittoa tavoittelemattoman järjestön, joka ajaa ilman dopingaineita tehtävän naturaalivoimaharjoittelun ja -kehonrakennuksen asiaa.
– En koskaan ajatellut vanhenemista. Teen tätä tänään, teen tätä huomenna, Bostinto sanoi CNBC:lle.
Arvokkaat vinkit
Toisen maailmansodan veteraani, joka on kaikkein ylpein 29 vuoden palveluksestaan Yhdysvaltain asevoimissa, treenaa 100-vuotiaana yhä viidestä kuuteen päivää viikossa. Bostinton harjoitteisiin kuuluu esimerkiksi dippejä, leuanvetoja ja polvennostoja.
Mies satsaa ravintopuolella etenkin proteiinin saantiin. Lautasele päätyy esimerkiksi munakokkelia, jogurttia, spagettia ja lihapullia.
– En syö liikaa. Kontrolloin kaikkea, mitä syön. En halua mitään rasvaista.
– En ole koskaan tupakoinut enkä juonut (alkoholia).
Siinä jo takuulla oivia terveellisen elämän kulmakiviä. Mutta mitkä ovat Bostinton vinkit pysymiseen terveenä ja hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään?
– Tärkeintä on tietää, mitä haluat saavuttaa. Sitoudu siihen. Ole kurinalainen.
Bostinto jatkoi tiukalla tekstillä.
– Älä kuuntele ihmisiä, jotka kertovat, että tuhlaat aikaasi. Älä kuuntele negatiivisuutta.