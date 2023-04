76-vuotias kehonrakennuslegenda näyttää hirmulihaksensa – väite salituloksista saa haukkomaan happea

Robinson jätti kilpalavat 55-vuotiaana vuonna 2001, mutta treenaaminen ei jäänyt siihen. Tätä nykyä 76-vuotias Robinson on julkaissut Instagramissa tuoreita kuvia kropastaan, ja lihasta pursuavan legendan fysiikka on ikäisekseen poikkeuksellisen kova.

Robinson on itse viesteissään korostanut, ettei anna iän estää häntä. Hän on kirjoittanut, että mielellä on voimaa.