Derek Lunsford kruunattiin toista kertaa urallaan Mr. Olympiaksi. Yhdysvaltalainen ylsi myös kehonrakennuksessa ennennäkemättömään yksittäisen kalenterivuoden kilpailutiliin.

Derek Lunsford oli aiemmin voittanut kehonrakennuksen arvostetuimman kilpailun Mr. Olympian miesten avoimen sarjan vuonna 2023. Viime vuonna tilille tuli kolmossija, kun Samson Dauda saavutti voiton, mutta tänä vuonna Lunsford palasi ykköseksi.

Las Vegasissa nyt juhlineesta Lunsfordista, 32, tuli vasta historian toinen kehonrakentaja, joka on pystynyt palaamaan Mr. Olympiaksi tittelin mentyä välissä toisaalle. Aiemmin moiseen temppuun oli kyennyt vain Jay Cutler.

– Kiitos suuresti. Tiedän, että monet teistä ovat saattaneet epäillä ja sanoa, ettei minun pitäisi tehdä tätä. Mutta tiedättekö mitä, arvostan jokaista teistä, koska se ajoi minut johonkin, mitä kaikki sanoivat mahdottomaksi, Lunsford kertoi voittopuheessaan.

Mies lähti tähän vuoteen uuden asiantuntijatiimin voimin päätettyään yhteistyön pitkäaikaisen valmentajansa Hany Rambodin kanssa. Lunsfordin harjoittelua, ravitsemusta ja palautumista hienosäädettiin, ja häneltä nähtiin lavalla alan sivustojen arvioiden mukaan vielä aiempaa kokonaisvaltaisempi, tasapainoisempi ja tiukempi vartalo.

"En voinut kovin hyvin, mutta minun oli pakko kestää"

Mr. Olympia -voitosta 600 000 dollaria kuitannut Lunsford ylsi tänä vuonna historialliseen kolmoisvoittoon vietyään myös Arnold Classicin ja Pittsburgh Pron nimiinsä. Mr. Olympia jatkona yhdysvaltalaisesta tuli ensimmäinen kehonrakentaja, joka on ylittänyt miljoonan dollarin kilpailutulot yksittäisenä kalenterivuonna, Fitness Volt raportoi.

Karavaani kulki koirien haukkuessa; Lunsfordin päätös osallistua Arnold Classiciin alkuvuodesta kyseenalaistettiin. Lihaskimppu itsekin tuumi, ettei hänen kehonsa ollut vielä valmis siihen kisaan valmistautumiseen, "mutta mieleni kehotti minua tekemään sen".

– Sama Pittsburgh Pron kanssa ja nyt Olympian. Jos se (mieli) kehottaa tekemään niin, on parempi tehdä niin.

Mr. Olympiassa tapahtui lopulta yllätyskäänne, kun Lunsford voi huonosti ennen finaalia. Yleensä hallitseva mestari päättää yksilölliset poseeraukset, mutta nyt Samson Dauda lähetettiin lavalle ennen Lunsfordia. Lunsfordille haluttiin antaa lisää palautumisaikaa.

– En voinut kovin hyvin, mutta minun oli pakko kestää. Tämä oli yksi niistä haasteista, joita joutuu käymään läpi. Me kaikki kohtaamme haasteita, täytyy vain jatkaa eteenpäin.

– Luuletteko, että vain luovuttaisin lopuksi? En todellakaan, Lunsford sanoi.

Toiseksi sijoittui Hadi Choopan ja kolmanneksi Andrew Jacked. Hallitseva mestari Dauda jäi neljänneksi.

Mr. Olympian sarjojen voittajat 2025:

Miesten avoin: Derek Lunsford

212: Keone Pearson

Classic physique: Ramon Rocha Queiroz

Men's physique: Ryan Terry

Ms. Olympia: Andrea Shaw

Fitness: Michelle Fredua-Mensah

Figure: Rhea Gayle

Women’s physique: Natalia Abraham Coelho

Wellness: Eduarda Bezerra

Bikini: Maureen Blanquisco

Pyörätuoli: James Berger