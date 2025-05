100-vuotias kehonrakentaja pölähti lavalle – näin kovassa kunnossa toisen maailmansodan veteraani on

Andrew Bostinto ei ole pitänyt ikää esteenä. Mies astui kehonrakennuslavalle historiallisesti 100 vuoden iässä ja oikein rapeassa kunnossa.

Toisen maailmansodan veteraani Andrew Bostinto osallistui NGA Gator Classicin kehonrakennustapahtumaan Floridan Deltonassa 10. toukokuuta. Kuvat ja videot men's physique -lajissa ylävartalo paljaana kilpailleesta herrasta osoittavat konkarin olevan kovassa kunnossa. Ikäisekseen miestä ei uskoisi.

National Gym Association onnitteli 100 vuoden ja neljän kuukauden ikäistä Bostintoa maailman vanhimman kehonrakentajan tittelistä.

Guinnessin ennätysten kirjaan mies ei kuitenkaan vanhimpana bodarina pääse, koska hän ei ole Kansainvälisen kehonrakennus- ja fitnessliitto IFBB:n ammattilainen. Maailman vanhimmaksi kehonrakentajaksi Guinnessin ennätysten kirjassa tunnustetaan 92-vuotias Jim Arrington.

National Gym Associaton julkaisi vyyhdistä kiivassanaisen kannanoton.

– On päätetty, että Andrew Bostinto ei täytä Guinnessin maailmanennätyksen vaatimuksia, koska hän ei ole IFBB:n ammattilainen. Tämä on naurettavaa. Ehkä tarvitaan maailman vanhin dopingiton kehonrakentaja! Lisäksi Guinness halusi vähintään 16 000 dollaria. Tämä on pelkkää rahastusbisnestä eikä mitään muuta, National Gym Associaton jyrisi sosiaalisessa mediassa.

Monessa mukana

Bostinto itse perusti vuonna 1979 National Gym Associationin (NGA), voittoa tavoittelemattoman järjestön, joka ajaa ilman dopingaineita tehtävän naturaalivoimaharjoittelun ja -kehonrakennuksen asiaa.

Vuonna 1963 mies puolestaan avasi Olympia Gym and Health Clubin New Yorkin Queensissa.

Kehonrakentajanakin hän jo ajat sitten on kilpaillut. Vuonna 1977 Bostinto voitti Senior Mr. America -tittelin.

Hän viettää yhä monin tavoin aktiivista elämää ja auttaa myös muita treenaamaan ja pysymään kunnossa.

100 ikävuoden juhlistus kuntosalilla

100-vuotispäiväänsä mies juhli 11. tammikuuta totta kai treenaamalla kuntosalilla. Siellä hän treenaa peräti viidesti viikossa.

Bostinton 67-vuotias vaimo Francine Bostinto kehaisi tammikuisessa The Parklander Magazinen artikkelissa miehensä olevan edelleen loistavassa kuosissa.

– Otan täyden kunnian hänen pitkäikäisyydestään; näin käy, kun menee naimisiin paljon nuoremman naisen kanssa, herran kanssa 34 vuotta naimisissa ollut ja 44 vuotta yhtä pitänyt Francine veisteli.

Francine kuvaili miehensä näyttävän enemmän 75- kuin 100-vuotiaalta. Hän myös sanoi, että Andrew'ta erehdytään luulemaan toisen maailmansodan Vietnamin sodan veteraaniksi.

Miehelle on myönnetty pronssitähti panoksesta toisen maailmansodan aikana.