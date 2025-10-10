Intialainen kehonrakentaja ja näyttelijä Varinder Singh Ghuman on kuollut 42-vuotiaana.
Varinder Singh Ghumanin kuolemasta kertovat muun muassa uutistoimisto Press Trust of India ja Times of India.
Ghuman menehtyi torstaina sairaalassa sydänkohtaukseen Intian Amritsarissa. Lihaskimppu oli mennyt hoidettavaksi kärsittyään olkapääkivusta.
Vakuuttavat lihakset kasvattanut Ghuman loi menestyksekkään kehonrakennusuran. Hän voitti Mr. India -kilpailun vuonna 2009 ja sijoittui Mr. Asia -tapahtumassa toiseksi.
Ghumanista tuli sittemmin ensimmäinen intialainen kehonrakentaja, joka on saavuttanut IFBB-lajiliiton ammattilaiskortin.
Vegaaniuden puolesta puhunut mies kilpaili eri puolilla maailmaa ja oli yksi maansa kehonrakennuksen näkyvimmistä hahmoista. Ghuman loi mainetta myös näyttelijänä.
Varinder Singh Ghumanin fysiikka oli rautainen.