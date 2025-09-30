Kolumbialainen kehonrakentaja Yeifer Asprilla on kuollut 33-vuotiaana.
Yeifer Asprilla menehtyi kolme viikkoa ennen kuin hänen oli määrä tehdä ammattilaisdebyyttinsä kehonrakennuksessa. 33-vuotias kolumbialainen olisi kilpaillut Meksikossa 212-sarjassa, jossa kilpailupaino saa olla korkeintaan 212 paunaa (96 kiloa).
Asprillan valmentaja oli syyskuun alussa kirjoittanut IFBB Pro -kehonrakentajan olevan "uskomattomassa kunnossa". Odotukset ammattilaisdebytin alla olivat suuret.
– Olemme varmoja, että tämä on vasta alkua menestyksekkäälle uralle, miltoneladas.oficial-tiiä hallinnoivan luotsin Instagram-julkaisussa povattiin.
Julkaisussa luki, että kehonrakentaja olisi matkalla lajin kuninkuustapahtuma Mr. Olympiaan.
Valmentaja ennakoi toisessa julkaisussa, että Asprillan ammattilaisdebyytistä olisi tulossa ikimuistoinen "kattauksella erinomaisuutta, joka tekee vaikutuksen kaikkiin".
Asprillan kuolinsyystä ei ole virallista tietoa, mutta joissakin lähteissä miehen on kerrottu menehtyneen keuhkokuumeeseen. Tätä sivuavat muun muassa Fitness Volt ja Men's Health.
Fitness Volt kirjoitti myös Asprillan perheen viestistä, joka oli julkaistu kehonrakentajan Instagram-tarinoissa. Siinä kerrottiin hautajaisista.
– Vältättehän valokuvaamista. Pyydämme kunnioitusta muiden surua sekä rakkaamme perintöä ja elämää kohtaan, perhe toivoi.