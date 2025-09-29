Kehonrakennuksen suurnimi Chris Bumstead otti vahingossa 2 000-kertaisen yliannoksen ravintolisää. Seuraukset iskivät voimalla.

Kilpakehonrakennuksesta viime vuoden lopulla vetäytynyt, lajin kuninkuuskilpailu Mr. Olympiassa klassisen fysiikan sarjan kuudesti peräkkäin 2019–2024 voittanut Chris Bumstead paljasti tuoreella videolla tehneensä kämmin hupertsiini A -ravintolisän kanssa.

Hupertsiini A on Huperzia serrata -kasvista eristetty yhdiste. Sitä käytetään kiinalaisessa yrttilääketieteessä, joskin tutkimusnäyttö on heikkoa. Länsimaissa hupertsiini A:ta on saatavilla ravintolisänä.

Bumstead kertoi ottaneensa yliannoksen hupertsiini A:ta joitakin viikkoja sitten.

– Oli tarkoitus ottaa neljä tablettia. Otin kahdeksan, enkä ajatellut, että sillä olisi suuria seurauksia, Bumstead setvi videollaan.

30-vuotias kanadalainen alkoi voida huonosti. Kun mies meni ulos auringonpaisteeseen, hän alkoi oksentaa.

Bumstead ei kyennyt ajamaan kotiin mutta pääsi kuntosalille. Kehonrakentaja makasi salin sohvalla, syke nousi ja hiki virtasi. Kylmän ja kuuman aallot vaihtelivat.

– En kyennyt katsomaan puhelintani. En kyennyt katsomaan yli viittä jalkaa (puoltatoista metriä) eteeni. En kyennyt ajamaan, koska tärisin. Mietin, menisinkö sairaalaan. Onko tämä siitä jutusta, mitä otin? mies pohti.

Bumstead raportoi maanneensa kaikkiaan neljä ja puoli tuntia. Välillä hän otti vettä ja oksenteli.

Milli- ja mikrogrammat sekaisin

Kehonrakentajalle sittemmin selvisi, että yliannostus olikin ollut hurjempaa luokkaa. Milli- ja mikrogrammat olivat menneet sekaisin, kun "Cbum" luki reseptiä.

– Otin 2 000-kertaisen annoksen hupertsiinia. Se iski vasten kasvojani ja pyyhki minut pelistä tuntien ajaksi. Kokemus ei ollut hauska.

Bumstead tuumi olevansa onneksi tarpeeksi iso selvitäkseen moisesta tilanteesta ja huokaisi, että onneksi sen vakavampaa ei tapahtunut.

Episodista on raportoinut muun muassa Fitness Volt.