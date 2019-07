Palomies-Jari souti seitsemän viikkoa Tanskasta Suomeen – "hullua suomalaista" saapui ihmettelemään merivartiostokin: "Koko Etelä-Ruotsi tietää, mitä teet"

Jari Saario vastaa puheluun ruokatunnilla. On ensimmäinen työpäivä kesäloman jälkeen, ja pari keikkaakin on aamulta jo takana. Palomiehenä työskentelevä Saario kuvailee soutureissun olleen tähän asti upea kokemus, mutta urakka on kesken niin kauan, kun vene ei ole saapunut Helsinkiin.