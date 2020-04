Tässä on mies, joka johtaa koronasotaa – menetti veljensä tuhkarokolle jo nuorena: "En hyväksynyt sitä silloin, enkä hyväksy sitä edelleenkään"

Maailmanlaajuisen huomion kohteeksi joutuneella miehellä on kuitenkin hyvin henkilökohtaista kokemusta tartuntataudeista.

Maailman epäoikeudenmukaisuus selvisi vasta ulkomailla

Väitettiin peittelevän Etiopian koleratilannetta

Ghebreyesus on usein painottanut työssään taistelevansa maailmanlaajuisen, kattavan terveydenhuollon puolesta.

Miehen työ terveysministerinä sai paljon kehuja. Maan malaria-, tuhkarokko- ja HIV-tilanteet näyttivät parantuneen, mutta konflikteiltakaan ei vältytty. Ghebreyesus joutui myrskyn silmään, kun hänen uskottiin peittelevän maan koleratapauksia ja vääristelevän koleraan kuolleiden lukumäärää. Mies itse on kiistänyt väitteet jyrkästi.

"Kaikki tiet johtavat universaaliin terveydenhuoltoon"

– Kaikki tiet johtavat universaaliin terveydenhuoltoon. Maailmasta tulee turvallinen vasta silloin, kun meillä on jokaisessa maassa toimiva terveydenhuolto. Olemme yhtä vahvoja kuin heikoin lenkkimme on, hän selittää.

Ghebreyesus on tehnyt kasvoistaan tunnetun maailman joka kolkassa, sillä viimeisen parin kuukauden ajan hän on WHO:n pääjohtajan roolissa joutunut pitämään jokapäiväisiä tiedotustilaisuuksia koronaviruksen etenemisestä. Katseet on käännetty hänen puoleensa niin hyvien kuin huonojenkin uutisten kohdalla.