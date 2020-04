WHO: Rajoitusten höllentäminen nyt voisi olla vaarallista: "Sellainen ajattelu, että olisimme jo lähellä loppua, on vaarallista"

Maailman kymmenestä viruksesta eniten kärsineestä maasta seitsemän sijaitsee Euroopassa.

WHO:n Euroopan aluejohtajan Hans Henri P. Klugen mukaan koronaviruksesta pahasti kärsineiden Italian ja Espanjan kuolinluvut ovat tasaantumassa.

Kluge mainitsi positiivista kehitystä tapahtuneen myös Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.



Saksan osalta hän mainitsi yhdeksi syyksi muun muassa laajamittaisen testauksen. Hän kuitenkin painotti, että vielä ei ole aika höllentää rajoituksia. Kluge myös totesi, että liikkumisrajoitusten purkaminen tässä vaiheessa vaatii äärimmäisen tarkkaa harkintaa mailta.

– Nyt on aika kaksin- tai kolminkertaistaa yhteiset toimenpiteemme tartunnan heikentämiseksi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa brittilehti Guardianin mukaan.

– Meillä on vielä maratonissa paljon matkaa jäljellä. Prosessi, jonka olemme tehneet viruksen taltuttamiseksi, on yhä äärimmäisen hauras. Sellainen ajattelu, että olisimme jo lähellä loppua, on vaarallista, hän lisäsi.

Espanjassa nousua, mutta myös toivoa

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on tänään jatkanut nousuaan toista päivää.

Tautiin on kuollut vuorokaudessa 757 ihmistä, mikä on hieman enemmän kuin eilisen lukema 743.

Kuolleiden määrä kääntyi eilen nousuun neljän perättäisen päivän laskun jälkeen.

El Pais -sanomalehti kertoo, että Espanjassa on nyt tautiin kuollut yli 14 500 ihmistä. Tartuntoja on todettu yli 146 600.

Koronavirukseen kuolleiden määrän on kuitenkin arvioitu olevan hiljalleen laskussa maassa. Kuolinluvut ovat nyt alhaisempia kuin maaliskuun loppupuolella ja huhtikuun ensimmäisinä päivinä, jolloin ne ylittivät usein 800, El Pais kertoo.

Ruotsissa tartuntoja vanhainkodeissa

Ruotsissa koronavirusepidemiasta aiheutuneista vajaasta 600 kuolemasta neljäsosa on kirjattu Tukholman alueen vanhainkodeissa, kertoo Ruotsin radio. Alueen 300 vanhainkodista vajaassa puolessa on havaittu virustartuntoja. Kuolemia Tukholman vanhainkodeissa on kirjattu ainakin 159.

Ruotsin kansanterveysviranomaiset kertovat uusimmat tiedot koronaan kuolleiden määrästä iltapäivällä. Kokonaismäärän odotetaan nousevan selvästi yli 600:aan.

Ruotsissa on puhuttu tänä aamuna Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeöisestä lehdistötilaisuudesta, jossa Trump nosti esiin "kovasti kärsivän" Ruotsin. Ruotsi nousi esiin vastauksessa toimittajan kysymykseen, mitä neuvoja Trumpilla olisi maille, joiden johtajat eivät suhtaudu epidemiaan ja sen vastatoimiin niin vakavasti kuin muut.

Yhdeksän kymmenestä oireettomia?

Ruotsissa puhuttaa myös uutinen, jossa Linköpingin yliopistosairaalan leikkausosaston kaikista 50 työntekijästä puolet osoittautui koronatestissä viruksen kantajiksi. Suurimmalla osalla heistä ei ollut lainkaan tai vain hyvin lieviä oireita.

Henkilökunta päätettiin testata sen jälkeen kun osastolla oli hoidettu koronaviruksen saaneita potilaita.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell arvioi Ruotsin television haastattelussa, että jopa yhdeksän kymmenestä virustartunnan saaneesta ei ehkä huomaa sairastuneensa oireiden puuttuessa käytännössä kokonaan.

Venäjän tautikeskus edelleen Moskovassa

Venäjällä varmistettujen koronatartuntojen määrä on noussut lähes 8 700:aan, kertoo maan koronakriisikeskus uutistoimisto Tassin mukaan.

Lisäystä kertyi eiliseen tapaan yli tuhat tapausta vuorokauden kuluessa. Yli puolet tartuntatapauksista on rekisteröity pääkaupungin Moskovan alueella.



Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on virallisten tilastojen mukaan kuollut 63 ihmistä. Yleisesti arvioidaan, että niin tartuntojen kuin kuolemienkin määrä on Venäjällä selvästi tilastoitua korkeampi.

Kääntyykö suunta Saksassa?

Saksassa uusia koronavirustartuntoja on todettu vuorokauden aikana 4 003, kertoo brittilehti Guardian. Lehti perustaa tietonsa Saksan tartuntatauteihin erikoistuneen Robert Koch -instituutin lukuihin.



Uusien tartuntojen määrä on kasvanut jo kaksi päivää peräkkäin. Tätä ennen uusien tartuntojen määrä oli laskussa neljän päivän ajan.Vuorokaudessa virukseen on kuollut 254 ihmistä, mikä nostaa kuolinluvun 1 861 ihmiseen.

Saksassa on nyt yli 103 200 vahvistettua tartuntaa.Maailman terveysjärjestö WHO kuitenkin totesi keskiviikkona, että Saksan kuolinluvut ovat pysyneet keskimääräistä alhaisempina ja katsoi, että myös Saksassa tautiluvut ovat yleisesti vähentymässä.

EU arvostelee Puolan vaalisuunnitelmia

Puolan päätös järjestää presidentinvaalit toukokuussa koronavirustilanteesta huolimatta herättää kritiikkiä EU:ssa.EU:n arvojen ja avoimuuden komissaari Vera Jourova kertoo puolalaismedialle olevansa huolissaan, miten tilanne vaikuttaa vaalien reiluuteen ja läpinäkyvyyteen.