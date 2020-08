Tässä on 90-vuotias Lauri, joka räjäytti sosiaalisen median jumppavideollaan – urheiluhullu teräsvaari kieltäytyy ryypystä, mutta paljastaa yhden paheen

Hiihtoretki sytytti intohimon urheiluun

– Ajattelin, että jos näin teen jatkossakin, niin elämä on hyvää ja näin sitä on tähän saakka sitten eletty, toteaa Helimäki.

Vaivat eivät ole hidastaneet menoa

Kuntoaan Helimäki on käynyt testaamassa elämänsä aikana useissa kestävyyskisoissa.

Polvivaivojen lisäksi Helimäen selkä on myös alkanut oireilla. Tähän 2,5 minuutin mittainen pää alaspäin riippuminen on kuitenkin auttanut. Isossa roolissa kuntoutumista on ollut myös fysioterapia.