Kuka sanoi mitä ja milloin – joko menit sekaisin al-Hol-vyyhdin kiemuroista? Tässä umpisolmun merkittävimmät käänteet

Al-Holin leirillä sijaitsevien suomalaisnaisten ja -lasten kohtalo on ollut kuuma poliittinen keskustelunaihe keväästä lähtien, kun selvisi, että leirillä Syyriassa on kymmeniä suomalaisia. Viime päivinä keskustelu on vain kiihtynyt. Kertaa tästä jutusta, mitä tähän mennessä on tapahtunut.