Voitaisiinko al-Holin suomalaisia syyttää terrorismirikoksista Suomessa? Asiantuntijat vastaavat

Supon mukaan naisilla on myös ollut keskeinen rooli jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa.

Naisen tehtävä

Jihadismiin erikoistunut tutkija Juha Saarinen sanoo, että yleisesti naisten tehtävä Isisissä on ollut synnyttää lapsia sekä kasvattaa heistä jihadisteja ja seuraava taistelijoiden sukupolvi. Tämän lisäksi naiset ovat itse pyrkineet alueella erilaisiin tukitehtäviin, kuten supokin on todennut.

Lakia muutettu

Supon mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueelle on matkustettu Suomesta pääsääntöisesti vuosina 2012–2016. Helsingin Sanomien mukaan al-Holin leirillä on 11 suomalaisnaista, joista kymmenen on matkustanut alueelle viimeistään vuonna 2015. Yhden osalta tietoja ei ole.