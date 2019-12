Rikosoikeuden professori al-Holin tilanteesta: Tuskin tulossa mitään "korkean profiilin sotarikosasioita" suomalaisnaisia vastaan

Perustuslaki sanoo yksiselitteisesti että Suomen kansalainen saa tulla Suomeen – eli edes hallitus ei voi sitä estää. Kyse on nyt lähinnä siitä, autetaanko näitä naisia saapumaan Suomeen vai ei – siitä säätelee konsulilaki.

– Ei heitä voi kieltää, heillä on perustuslaillinen oikeus tulla Suomeen kuten kaikilla Suomen kansalaisilla, toteaa rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

– Sitten he tietysti viruisivat siellä leirillä kunnes jotain tapahtuu, siellä voisi toki käynnistyä joitain tutkinta- tai syytetoimenpiteitä, mutta oletan että paikallisilla viranomaisilla on täysi työ niiden varsinaisten taistelijoiden kanssa. En usko että nämä kuuluvat mihinkään kiireelliseen ryhmään, Nuotio arvelee.

Kolme mahdollista oikeusistuinta



Jos naiset joutuisivat oikeuteen, mahdollisuuksia on kolme. Yksi niistä on paikallinen tuomioistuin Irakissa. Ongelmana on oikeusjärjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa kuolemantuomion, ja sitä Suomi ei hyväksy.