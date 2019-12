Hallituslähteet MTV Uutisille: Hallitus linjaa maanantaina, miten al-Holin naisiin ja lapsiin aiotaan suhtautua

Keskustan puheenjohtaja valtiovarinministeri Katri Kulmuni on linjannut, että keskusta haluaa etsiä oikeudellista mahdollisuutta lasten kotiuttamiselle Suomeen ilman äitejään. Tämä on kuitenkin juridisesti hyvin hankala asia ja kurdihallinto Syyriassa on myös todennut, että he eivät suostu siihen, että lapsia erotetaan äideistään.