Pekka Toveri kertoo, kuinka nopeasti Ukrainan täytyy pystyä etenemään – "Siellä ei kyetä panssarijoukoilla ajelemaan"

– Sanoisin, että arvostelu on ollut osittain epäreilua. On sanottu, miksi Ukraina ei taistele kuten länsimaat taistelevat, Toveri aloittaa.

Pekka Toveri: Venäjän on pakko kysyä, "onko Krim tärkeämpi kuin Moskova?"

Venäjän tykistö esteenä

– Kun liittoutuneet nousivat maihin Normandiassa, meni melkein kaksi kuukautta ennen kuin he saivat murrettua saksalaisten puolustusasemat ja pääsivät syvyyteen. Läpimurron tapahduttua Ranska vallattiin muutamassa viikossa.

Ukrainan etenemistä on Toverin mukaan hidastanut venäläisten vahva tykistö, joka sen on pitänyt lamauttaa.

– Venäjän puolustus perustuu aina vahvaan tykistöön. Tykistö on venäläisille taistelukentän jumala ja kuningas. Nyt näyttää siltä, että he (Ukraina) ovat päässeet siihen, että heillä on tulenkäytön ylivoima, Toveri sanoo.