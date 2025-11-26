SHL:ssä pelaavan Färjestadin suomalaisvahti Emil Larmi on ajautunut sanaharkkaan Ruotsissa.

Tapaus juontaa juurensa lauantaina pelattuun Färjestadin ja Djurgårdenin väliseen otteluun. Ottelussa Victor Eklund, 19, luisteli maalivahdinalueen vierestä ja osui kevyesti Larmiin.

Larmi kaatui osuman yhteydessä näyttävästi jäähän, mikä on nostanut ilmaan syytöksiä filmaamisesta. Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Larmia on kutsuttu filmaajaksi.

Djurgården ja Färjestad kohtasivat uudelleen tiistaina, mutta lauantainen kohutilanne oli vieläkin puheenaiheena. Eklund kritisoi Larmia voimakkaasti Expressenille.

– Hän pilaa tämän lajin. Jos se tuntuu hänestä hyvältä, hyvä juttu hänelle. Hän puhuu liikaa, mutta se on vain hauskaa. Hän puhuu liikaa. Hän voisi lopettaa ensin filmaamisen, Eklund tylyttää Expressenin mukaan.

Larmi itse on kieltänyt syyllistyneensä filmaamiseen. Suomalaisvahdillakin oli sanottavansa Eklundin syytöksistä.

– Ehkä sinun ei pitäisi kolata vastustajaa. Älä ole niin tyhmä, äläkä ole niin laiska. Tee työsi paremmin. Jos kolaat jonkun, hän saattaa kaatua, Larmi vastaa.