NHL-unelmalle stoppi – suomalaisnimi lähtee paikkaajaksi toisaalle

Mikko Kokkonen.©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved
Julkaistu 11.08.2025 17:06
Jere Hultin
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Puolustaja Mikko Kokkonen siirtyy SHL:ään Linköpingin paitaan.

Ruotsalaisseura kertoo siirrosta verkkosivuillaan. Sopimus koskee alkavaa kautta. 

24-vuotias Kokkonen on huhkinut viimeiset kolme kautta AHL-seura Toronto Marliesin joukoissa. NHL-debyyttiä ei Maple Leafsin vuoden 2019 kolmoskierroksen varaus ole saanut tililleen.

– On mahtavaa päästä Linköpingiin. Odotan innolla pääseväni mukaan joukkueeseen ja tapaavani jätkiä, Kokkonen kommentoi seuran tiedotteessa.

– Kuvailisin itseäni kahden suunnan puolustajaksi, jonka vahvuudet ovat puolustuspäässä ja kiekollisuudessa, kiekkoilija jatkaa. 

Kokkonen muistetaan historiallisesta SM-liigadebyytistään. Hän oli vain 15 vuoden, yhdeksän kuukauden ja yhden päivän ikäinen debytoidessaan Jukurit-paidassa vuonna 2016. Kokkonen on edelleen nuorin SM-liigassa pelannut jääkiekkoilija.

Mikkeliläislähtöinen peluri on edustanut SM-liigassa myös Pelicansia kauden verran. 

Puolustajatarve putosi Linköpingin syliin yllättäen, sillä joukkueen kapteeni Oscar Fantenberg on todennäköisesti sivussa koko alkavan sesongin loukkaantumisen vuoksi. Linköpingin urheilujohdon mukaan Kokkosen kanssa oli keskusteltu jo aiemmin, mutta kuvio nytkähti maalin asti Fantenbergin kohtalon myötä. 

SHLJääkiekkoUrheilu

