Jääkiekon SHL:n Timrå keräsi rahaa pelaajahankintaan. Nyt Anton Lundmark on taas seuran mies.

Lundmark, 24, poistui viime kauden jälkeen Pohjois-Amerikkaan, mutta oli nyt halukas palaamaan Ruotsiin ja Timråhon pelattuaan yhdeksän ottelua tehoitta AHL-seura Charlotte Checkersissä. Tie NHL:ään ja Florida Panthersiin ei auennut.

Timrå vastasi kiinnostukseen, mutta tarvitsi 300 000 kruunua (noin 27 500 euroa) kattaakseen siirron kulut. Seura käynnistikin maanantaina Swish-keräyksen haaliakseen rahat kasaan.

Tiistaina seura tiedotti, että tavoite oli täyttynyt ja Lundmark on nyt Timrån pelaaja kevääseen 2028 jatkuvalla sopimuksella.

– Kiitos faniemme fantastisen tuen saavutimme keräyksemme tavoitteen eilen illalla. Iso kiitos kaikille osallistuneille, seura tiedotti.

Lundmark teki viime kaudella päävalmentaja Olli Jokisen alaisuudessa Timrålle 49 runkosarjaottelussa tehot 5+4=9. Timrån verkkosivujen mukaan hän nousi fanien suosikiksi teoillaan jäällä ja sen ulkopuolella.

Jokinen jätti Timrån kesken sopimuksen ja siirtyi HIFK:n päävalmentajaksi täksi kaudeksi.