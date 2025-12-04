HV71:n Oskar Stål Lyrenäs loukkaantui pelottavasti Ruotsin jääkiekon pääsarjan SHL:n ottelussa.
HV71:n ja Skellefteån välisessä SHL-ottelussa oli torstaina käynnissä toinen erä, kun HV71:n Oskar Stål Lyrenäs loukkaantui pahasti.
Stål Lyrenäs oli juuri ampunut laukauksen hyökkäysalueella, kun Arvid Lundbergin taklasi häntä. Stål Lyrenäs lensi kovaa laitaan.
27-vuotias ruotsalaishyökkääjä makasi liikkumattomana jäässä. Halli hiljeni.
– Näyttää todella pahalta, TV4:n selostaja Patrik Westberg sanoi Expressenin mukaan.
Stål Lyrenäs kannettiin paareilla pois. Hän sai Aftonbladetin mukaan suuret aplodit. Peli oli pitkään keskeytyksissä ennen kuin sitä jatkettiin jälleen.
Stål Lyrenäs on viety sairaalaan jatkotutkimuksiin. Hänen on kerrottu olleen hereillä ja pystyneen puhumaan.
Stål Lyrenäs pelaa kolmatta kauttaan HV71:ssä. Hän on voittanut jääkiekon Mestarien liigan CHL:n Röglen joukkueessa kaudella 2021–