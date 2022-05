Tapparan seikkailu kääntyi farssiksi – valmentajalta hupaisa tokaisu tulevasta: "Siitä varmasti lähdetään"

– Meillä oli viime vuonna tosi kova lohko, ja täytyy sanoa, että nyt on myös tosi kova lohko huippujoukkueineen, Tapparan maalivahtivalmentaja ja joukkueenjohtaja Aki Näykki kommentoi MTV Urheilulle arvonnan jälkeen Tampereen Nokia Arenalla.

– Haluamme voittaa ja pärjätä tässä sarjassa. Viime kaudella pääsimme hienosti finaaliin asti ja olimme tosi lähellä mestaruuden voittamista. Finaali on kuitenkin kaukana helmikuussa.

Näykin mukaan on iso asia ja osa CHL:n viehätystä päästä pelaamaan Euroopan parhaita vastaan.

Tällä kertaa Müncheniin pelaamaankin?

Kaiken kaikkiaan lohkossa on Näykin sanoin mielenkiintoisia joukkueita.

– Rapperswil on noussut aika vasta takaisin NLA:han ja aloittanut siellä nousun. Kaksi viimeistä kautta ovat olleet tosi vahvoja heillä. Heillä on loistava joukkue, (Roman) Cervenkaa ja aivan huippuyksilöitä siinä joukkueessa.

– Slovan tulee vähän erilaisesta sarjasta ja on ollut loistava joukkue omassa sarjassaan. Mielenkiintoista nähdä sekin. Kaikki ovat omalla kulmallaan erittäin mielenkiintoisia ja kovia joukkueita.

"Haluamme enemmän"

– Kyllä CHL:n arvostus on tosi korkealla. Minun mielestäni on hienoa, että on tällainen eurooppalainen suurhuippusarja. Toivottavasti sen suosio kasvaa vielä myös suuren yleisön silmissä enemmän.