Petteri Sihvonen povaa jättisaavutusta Tapparalle – eteen on tullut jopa Leijonista tuttu ilmiö

– Vastustajat, ihan ruotsalaisia myöden, ovat alkaneet kunnioittamaan ja myötäilemään sitä, miten Tapparaa vastaan pitäisi pelata. Siinä näkyy ikään kuin Leijonat-ilmiö, eli se, että vastustajat vapisevat suomalaisia vastaan, kun Suomi-pojat pelaavat taktisesti niin kyvykästä jääkiekkoa. Jos miettii viime vuoden finaalia, jolloin Tappara haastoi Röglen, Tappara ei ole heikentynyt siitä millään tavalla. Päinvastoin. Heillä on ymmärrys siitä, mitä tällä tasolla pärjääminen vaatii. Nyt he ovat ottaneet siitä vielä muutaman stepin eteenpäin, Sihvonen analysoi.

Tappara sen sijaan taistelee SM-liigan runkosarjan voitosta. Kirvesrintojen ero Lukkoon on tällä hetkellä viisi pistettä. Kaiken lisäksi Lukolla on kaksi peliä enemmän pelattuna.

Mika Kylmäniemi / Photomotion / All Over Press

– Ennakkoon näytti ihan mahdottomalta, kun heillä oli 16 päivän sisällä kahdeksan ottelua. Siihen päälle tuli vielä loukkaantumisia, sairasteluja sun muita. He pystyivät kuitenkin aika hyvin tarpomaan tuon kaiken läpi. Uhkakuvana oli se, että runkosarjan voitto olisi karannut käsistä, mutta niin ei käynyt. Nyt he ovat saaneet rivinsä hienosti kasaan, Christian Heljanko on iskussa ja niin edelleen. Tuo oli hieno suoritus koko organisaatiolta. He ovat vahvistaneet hartioitaan, ja he ovat pystyneet kilpailemaan sekä CHL:ssä että Liigassa kaiken ruuhkan keskellä, Sihvonen hehkuttaa.