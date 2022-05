Olli Jokisella erikoinen rooli Jukurien CHL-arvonnassa – sitten katse kääntyi Sami Kapaseen: "Hikoilin"

– Tuumin sitä lähinnä, että kun kaksi ensimmäistä palloa oli otettu, tiesin, että Sami Kapasella on kolmansien joukkueiden arpominen lohkoon. Hikoilin, mihin me menemme niin sanotusti, Jokinen heitti MTV Urheilulle.

"Meillä on vahva usko"

– Tämä on mahtava tilaisuus pelaajille. Kaikki pelaajat ainakin meidän joukkueessamme haluavat pelata jossain vaiheessa uraa ulkomailla. Tämä on heille hieno ikkuna näyttää osaamista.

– Nyt päästään mittaamaan tasoa Ruotsin kärkijoukkueen kanssa, joka oli (SHL:n) finaaleissa ja pelasi hyvin runkosarjassa. Samoin lohkossa on Tshekin kärkijoukkue, joka oli hyvä runkosarjassa ja hyvä playoffeissa (lopulta Tshekin liigan kakkonen). Tanskalaisesta jengistä Aalborgista ei ole hirveästi vielä itselläni tietoa, mutta se on varmasti myös kova haaste.

"Kristallinselvää"

– Viimeisten kahdeksan vuoden aikana kun CHL:ää on pelattu, Ruotsista on tullut kuusi mestaria. SHL on yksi Euroopan kovimmista sarjoista. Tshekin sarja myös tosi kova, ja Sparta Praha on perinteikäs seura, joka pelaa hienossa hallissa. Mikäs siinä lähteä testaamaan, mihin meillä riittää.