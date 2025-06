Nyt jysähti! SM-liiga uhkaa vetäytyä Mestarien liigasta

SM-liigaseurat eivät jatka eurooppalaisten seurajoukkueiden muodostamassa CHL:ssä, mikäli formaatti ei nykyisen sopimuskauden jälkeen muutu. Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kertoo asiasta MTV Urheilulle.

SM-liiga on sitoutunut jääkiekon Mestarien liigaan eli CHL:ään vielä kolmen kauden ajan, eli kevääseen 2028. Suomalaisen pääsarjan puheenjohtaja Jyrki Seppä myöntää, että nykyinen malli on kestämätön.

– Kyllähän se... eihän se voi olla oikein, että jos pelaat eurooppalaista jääkiekon kärkisarjaa, niin siitä pitää maksaa. Finalisteja lukuun ottamatta korvaukset ovat niin pieniä, etteivät ne kata läheskään matkakustannuksia. Onhan se väärin.

– Tähän on pakko saada muutos tai miettiä jotain muuta. Tällä formaatilla ei voida jatkaa. Seppä sanoo.

Seppä on myös Tampereen Ilveksen puheenjohtaja. Ilves pelaa CHL:ää myös alkavalla kaudella.

CHL on taipunut tällä hetkellä liigajoukkueille lähinnä taloudelliseksi rasitteeksi. Ottelukustannukset ja rajalliset yleisömäärät kurittavat seuroja.

– Formaatti on sinällään ihan ok, mutta taloudelliset reunaehdot on saatava järkevällä tavalla mukaan, että se on järkevää toimintaa.

Nykyiseen malliin SM-liiga ei siis lähtisi enää mukaan vuoden 2028 jälkeen, jos muutoksia ei nähdä?

– Kyllä, juuri näin.

Onko siis yksi vaihtoehto, että SM-liiga ei ole tulevaisuudessa mukana eurooppalaisessa sarjassa, jos ehdot eivät tyydytä?

– Ilman muuta se on mahdollista. Suomalaisilla on ollut kuitenkin yllättävän iso rooli CHL:ssä. En usko, että CHL jatkuu ilman Suomen tai vaikka Ruotsin olemassaoloa. Kyllä tästä ollaan Ruotsissa samaa mieltä. Totta kai, kunnioitetaan sopimuksia, mutta sen jälkeen, niin näin ei voida jatkaa.

Seppä nostaa yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksi sarjan alkamisajankohdan. Pelejä pelataan jo elokuussa.

– Muuttaisin niin, että se antaisi happea oman pääsarjan aloitukseen. Esimerkiksi pienempien maiden joukkueet voisivat pelata tässä aluksi keskenään. Isompien maiden seurat tulisivat mukaan vaikka loka-marraskuun aikana. Ettei CHL olisi rasitteena Liigan aloitukselle.

Onko mahdollista, että CHL:ssä nähdään muutoksia jo jäljellä olevan kolmivuotiskauden aikana?

– Viime viikolla Prahassa CHL:n kokouksessa keskusteltiin näistä asioista. Toivon, että he hakisivat tämän jäljellä olevan sopimuskauden puitteissa jotain kehitysratkaisuja. Onko se pakko se formaatti olla esimerkiksi tämä sama?

CHL:ssä ovat ensi kaudella mukana Liiga-seurat KalPa, Lukko ja Ilves.