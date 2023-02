Valtteri Kemiläinen takoo hirmuista jälkeä SM-liigassa – asiantuntija tiivistää osuvasti sen, miksi Tappara-tähti ei keiku parrasvaloissa

Jyväskylässä syntynyt ja Diskoksen juniorijoukkueista aikanaan JYPiin ponnistanut Kemiläinen on jo tähän mennessä kulkenut pitkän polun. SM-liigassa hän väläytteli osaamistaan jo JYPin takalinjoilla. Vaihdos Tapparaan avasi isot portit.

Nyt hän on olympiavoittaja. Kemiläinen viiletti Leijonien takalinjoilla viime helmikuussa pelatussa olympiaturnauksessa.

– Hän teki maailmalla pienen kierroksen ja hän kehittyi sinä aikana. Tuntuu siltä, että hänen fyysinen olemuksensa on muuttunut. Hän näyttää entistä enemmän urheilijalta ja se näkyy hänen liikkeessään. Hänellä on ollut aiemmin vähän vaikeuksia sen kanssa. Pelisilmä ja lämäri ovat olleet maailmanluokkaa, mutta nyt liike tukee sitä kaikkea, C Moren asiantuntija Niklas Bäckström analysoi Kemiläistä.