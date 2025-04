Tappara värväsi taas ruotsalaisvalmentajan

Tapparan värväsi lisää ruotsalaisväriä valmennukseensa.

Tappara on tehnyt yhden vuoden valmentajasopimuksen ruotsalaisen Anders "Ante" Karlssonin kanssa. Hän liittyy Rikard Grönborgin valmennusryhmään ensi kaudelle.

56-vuotias Karlsson on valmentanut Ruotsin SHL:ssä Timråta ja Linköpingiä. Apuvalmentajan tehtäviä hän on hoitanut Färjestadissa ja Södertäljessä.

– Olen erittäin tyytyväinen sopimukseen Tapparan kanssa ja odotan innolla tulevaa viikkoa, että pääsen matkustamaan Tampereelle. On hienoa päästä tapaamaan joukkue ja aloittamaan työskentely pelaajien kanssa. Nokia Arena on Euroopan upein areena, ja olen kuullut mielettömän upeasta tunnelmasta Tapparan peleissä – en malta odottaa, että pääsen kokemaan sen itse. Tapparan historia on vertaansa vailla, Karlsson kommentoi Tapparan tiedotteessa.

Tapparassa ollaan tyytyväisiä tuoreeseen hankintaan.

– Anten sopimus oli meille tärkeä, ja odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Hän tuo mukanaan arvokasta kokemusta ja näkemystä, joka tukee joukkuettamme tulevalla kaudella, Tapparan urheilupäällikkö Janne Lahti sanoo