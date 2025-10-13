Tapparaa luotsaava Rikard Grönborg palaa Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen valmentajaksi, Aftonbladet kertoo tietojensa pohjalta.

Ruotsin jääkiekkoliitto julkisti tänään maanantaina, että Sam Hallam jättää tehtävänsä Tre Kronorin päävalmentajana tämän kauden jälkeen.

Hänen tilalleen astuu Aftonbladetin tietojen mukaan Rikard Grönborg, joka on toiminut aiemmin Ruotsin päävalmentajana vuosina 2016–19. Hänen alaisuudessaan Tre Kronor voitti maailmanmestaruudet 2017 ja 2018.

Aftonbladetin tietojen mukaan maajoukkuejohtaja Anders Lundberg on käynyt vuoropuhelua Grönborgin kanssa "jo jonkin aikaa".

– Rikard on tunnustettu, hyvä valmentaja, muuten minulla ei ole mitään kommentoitavaa, Lundberg sanoi.

Grönborgin sopimus Tapparan kanssa päättyy tulevaan kevääseen. Ruotsalais-yhdysvaltalaisella luotsilla on menossa tamperelaisseuran kanssa kolmas kausi. Ensimmäisellä Tappara-sesongillaan 2023–24 hän juhli Suomen mestaruutta.