Tappara täydensi joukkuettaan – mukana Leijonat-sensaatio ja Ilveksen NHL-lupaus

Tappara-kasvatti Heleniusta voidaan pitää kauden Leijonat-sensaationa. Nuorukainen on pelannut kuluvalla kaudella 18- ja 20-vuotiaiden MM-turnauksissa ja hänet valittiin SM-liiga-kauden jälkeen mukaan myös miesten MM-turnaukseen. Heleniuksesta tuli kaikkien aikojen nuorin MM-kisoissa pelannut Leijonat-pelaaja, kun hän debytoi MM-kaukalossa 18 vuoden ja yhden päivän ikäisenä. MM-kisoissa peli ei kuitenkaan ole luistanut suurten odotusten mukaisesti, ja Helenius on pelannut vain kahdessa ottelussa.

– Tappara-kasvatti, josta on varmasti mediassa jo kaikki ylistyssanat käytetty, mutta kyseessä on jääkiekkoilijana selkeä poikkeusyksilö. Heleniuksen kohdalla tiedostamme, että hän voi hyvinkin kiekkoilla jo tulevalla kaudella Pohjois-Amerikassa, mutta tämä ei luonnollisesti ole meidän käsissämme. Hienoa jos pelaa meillä, jolloin odotukset ovat kovat ja nuori mies tavoittelee varmasti isoa roolia ensi kauden joukkueessa, urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa sanoo Tapparan tiedotteessa.

– Kärki lähti meiltä viime kaudeksi yhteisen sopimuksen mukaisesti Pohjois-Amerikkaan, jossa pelasi hyvän kauden isossa roolissa. Oli erittäin hyvä myös U20 MM-kisoissa, ja on nyt selkeästi valmiimpi aikuisten peleihin, Tuomenoksa sanoo.

Lisäksi Tappara kotiuttaa kaksi omaa kasvattiaan, kun pääosin KooKoon U20-joukkueessa viime kaudella pelannut hyökkääjä Verneri Ahonen ja Kärppien junioreissa pelannut hyökkääjä Frans Viita solmivat sopimukset Tapparan kanssa. Ahosen sopimus on vuoden ja Viidan kolmen vuoden mittainen.

Viimeisimpien sopimusjulkistusten myös Tapparan ensi kauden joukkueen runko on kasassa . Sopimuksen alla on kolme maalivahtia, kymmenen puolustajaa ja 17 hyökkääjää.

– Vaihtuvuutta on ollut, mutta se on osa kehityskaarta. Saimme myös pidettyä paljon pelaajia, joka tuo jatkuvuutta. Uusien pelaajien kohdalla pyrimme löytämään pelitapaamme tukevia pelaajia ja sellaisia on myös saatu.