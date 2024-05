Pelicans julkisti uuden päävalmentajansa – sai pitkän sopimuksen

– Yli-Junnila on ollut jo pitkään Pelicans-organisaatiossa ja on yhtiömme kannalta tärkeää, että meillä on Liiga-joukkueessa valmentaja, joka on ollut kauan mukana rakentamassa pelaajapolkua sekä pelaaja- ja peli-identiteettiä. "Ylli" tietää minkälainen on päijät-hämäläinen jääkiekkoilija ja miten semmoinen rakennetaan, ja onhan tämä myös selkeä jatkumo hänen urallensa meillä, urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen kommentoi.