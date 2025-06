Marko Anttila: Pesti SM-liigaseuraan

Jääkiekkoilijan uransa viime kauteen päättänyt Marko Anttila ryhtyy töihin Tampereen Ilveksessä.

Marko Anttila hyppää Ilves+:n asiantuntijaksi kommentoimaan tamperelaisseuran tarjoamia ottelulähetyksiä jääkiekon SM-liigan ja Mestarien liigan eli CHL:n otteluista.

Mies toimii lisäksi Ilves-Hockey Oy:n myynnin tukena muun muassa edustustilaisuuksissa ja kotiotteluissa Ilves-Klubilla sekä aitioissa.

– Pelaajaurani päättyi viime keväänä, niin on mukavaa olla edelleen jääkiekon kanssa tekemisissä. On hienoa päästä lähellä sitä ja varsinkin ihmisten kanssa tekemisiin. Tykkään jutella jääkiekosta ja muutenkin elämästä, niin on hienoa, että avautui tällainen ovi. Tartuin kyllä siihen heti, Anttila kommentoi Ilveksen tiedotteessa.

Ilves on lempääläläislähtöiselle Anttilalle jo juniorivuosilta tuttu seura, jonka riveissä kookas hyökkääjä pelasi myös SM-liigaa.

– Ensinnäkin olen kiitollinen siitä, että Ilves mahdollisti pelaajaurani silloin alussa. Täältä on paljon hyviä muistoja, ja on hienoa, että saan nyt tarttua tällaiseen tilaisuuteen, oppia vähän uutta elämää ja olla rakkaan seuran kanssa tekemisissä.

Olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Anttila kiekkoili viimeiset kolme kauttaan Oulun Kärpissä.