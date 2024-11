Tappara-tähti koki uskomattomia vastoinkäymisiä – nyt yksi tuhoisa liike toistuu illasta toiseen

Kun eletään marraskuun loppua, Tanus on pelannut jo nyt enemmän runkosarjaotteluita kuin viime kaudella. Hän on pysynyt ehjänä ja se on näkynyt jäljessä.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Vahvat merkit

Tanuksella on valtava rooli erityisesti Tapparan ylivoimalla. Hän on se, jonka kautta Tapparan ykkösylivoiman peli pyörii.

Tuota kuviota ei ole saatu vieläkään kuriin. Tehtävä on haastava, sillä Tanus ampuu kämmenpuolelta niin, että hän käyttää vartaloaan hyväkseen. Kaiken lisäksi Tanus pystyy liikuttamaan kiekkoa nopeasti sivuttaissuunnassa niin, että häntä on vaikea pelata pois tiukalla vartioinnilla.

– Olemme löytäneet hyvän sävelen tuohon ylivoimaan. ”Savi” ( Veli-Matti Savinainen ) on Euroopan parhaita maalin edustalla. Veskareilla ei ole helppoa hänen kanssaan. Tuntuu vähän siltä, että veskarit ehkä jopa vähän kunnioittavat silloin, kun hän on siinä edessä. Eikä hänen takaansa ole helppo nähdä kiekkoja. Varmaan jossain vaiheessa tuokin loppuu. Pitää yrittää ampua vain, Tanus perkaa.

Tanus on pystynyt vastaamaan huutoon. Hän on näyttänyt suuntaa kirvesrintojen hyökkäysosastolla.

– Ero on iso, varsinkin jos viime vuoteen vertaa. Silloin tähän aikaan meillä oli aika paljon tekemistä. Löysimme nyt oikean sävelen heti ensimmäisistä peleistä lähtien. Olemme pystyneet kehittämään niitä asioita, mitä meidän pelissämme pitää vielä kehittää. Isossa kuvassa meiltä on näkynyt hyviä juttuja, Tanus allekirjoittaa.

– Vaikka meillä on nytkin ollut ukkoja pois, niin nuoret ovat tulleet hienosti sisään. Meillä on hyvä ja leveä nippu, eikä tuossa tarvitse mennä sen taakse, että jätkiä on sivussa. Se auttaa kevättä ajatellen, koska poissaoloja on varmasti kauden mittaan. Aina tulee mahdollisuuksia ja niitä pitää käyttää, Tanus miettii.