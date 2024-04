Tappara-mestarilta uskomaton paljastus: koko kaudella vain kaksi viikkoa terveenä – finaalisarjassa puukko-onnettomuus

– Sanotaanko näin, että kaksi viikkoa pystyin olemaan ilman kipuja tällä kaudella. Muuten kahdeksan kuukautta oli aika tuskaa täynnä. Muutama kyynel on virrannut, kun on tuntunut siltä, ettei pääse kuntoon, Tanus jatkaa.

– Aika usein, joo. Paljon on tullut takapakkia. Yritin olla kärsivällinen, vaikka helppoa se ei ollut. Mulla on ollut tuossa hieno tuki taustalla, mikä on pitänyt mielen kirkkaana. Pitää olla iloinen siitä, että oppii arvostamaan terveenä olemista ja sitä, että saa pelata terveenä. Tämä on opettanut paljon, Tanus myöntää.