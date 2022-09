Tappara on SM-liigan suurin mestarisuosikki – Jussi Tapolalta aiheeseen tiukka julistus

Vaikka viime kaudella SM-liigan runkosarjan voitosta taisteli kolme eri seuraa, ei kevään ykköshevosesta ollut mitään epäselvyyttä. Tappara oli selvästi muita parempi.

Lukolla ei ollut mitään palaa puolivälierissä, KooKoo onnistui vain hetkellisesti horjuttamaan kirvesrintoja, eikä TPS pystynyt antamaan yhtään sen parempaa vastusta finaaleissa.

Mestaruuden varmistumisen jälkeen Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola uumoili, että joukkueeseen tulee ”määrättyjä muutoksia”.

Niitä myös tuli.

Uusiutunut Tappara on väläytellyt heti vaarallisuuttaan. Se ehti jo varmistaa CHL-jatkopaikan, vaikka ohjelmassa on vielä kaksi alkulohkon ottelua.

– Startti on ollut hyvä. Joukkue on hitsautunut yhteen ja tutustumisvaihe on saatu pakettiin. Meillä on ollut tietyt periaatteet, joita olemme jo pystyneet tuomaan peliin mukaan. Prosessi on alkuvaiheissa, mutta kaikki ne asiat, joita on käyty läpi, on saatu hyvin perille. Nyt vain kaasu pohjaan. Kun Liiga alkaa, peli muuttuu CHL:ään nähden. Pelaajien pitää taas sopeutua erilaiseen jääkiekkoon hyvin nopealla syklillä. Euroopassa peli on aika avointa, kun taas Liigassa peli on hyvin tiivistä. Siellä on koko ajan viisi vastassa. Meillä on ollut tuon kyseisen muutoksen kanssa vähän haasteita viime vuosien aikana, kirvesrintojen päävalmentaja Jussi Tapola pohtii MTV Urheilulle Tapparan uuden kauden lähtökohtia.

Kovia nimiä

Mitä Tappara sitten hakee? Jos asian tiivistää lyhyesti ja ytimekkäästi: kollektiivisuutta. Miten kaikki pelaajat operoivat viisikkona ja miten Tappara saa joukkueen vahvuuksia käyttöönsä.

– Meillä on nyt monta sellaista pelaajaa, jotka eivät ole ikinä aiemmin pelanneet Suomen kulttuurin keskellä. On oma juttunsa, että miten heidät saa viisikkopelirytmiin mukaan. Sen lisäksi meillä on muun muassa uusia kärkihyökkääjiä, joilla on ollut omat tapansa pelata. Ovat he sitten olleet KHL:ssä tai jossain muualla. Nyt heidät pitäisi saada viisikkopeliin kiinni. Kun panospelit alkavat, se ei ole aina niin yksinkertaista. Miten pelaamme, miten saamme viisikot samalle kartalle, mitä ylivoimassa tapahtuu, mitä alivoimassa. Tuo on aikamoinen prosessi, mikä pitää vetää kuukauden aikana kasaan. Asiat tuppaavat unohtumaan jo ihan niidenkin osalta, jotka ovat olleet tässä jo tovin ajan mukana, Tapola perkaa.

Tapola viittaa uusiin pelaajiin ja hankintoihin, joita on monta. Valtteri Kemiläinen, Maksim Matushkin, Philip Granath, Tyler Kelleher, Niko Ojamäki ja viimeisempänä, mutta ei lainkaan vähäisempänä: Jori Lehterä.

Mittasuhteita: Niko Ojamäki voitti viime kaudella KHL:n maalikuninkuuden. Jori Lehterä oli puolestaan pitkään kyseisen sarjan tähtipelaaja. Valtteri Kemiläinen palaa Tapparaan, Ojamäen tapaan, olympiavoittajana, CHL-mestarina.

He paikkaavat isoja menetyksiä. Tapparan leiristä Anton Levtchi, Joona Luoto, Santtu Kinnunen, Tomas Hamara ja Otto Leskinen tekivät kesällä NHL-sopimukset. Heidän lisäkseen lähtijöiden joukossa olivat muun muassa Tyler Morley, Kyle Platzer ja uransa lopettanut Jukka Peltola.

– Olen todella iloinen siitä, että peräti viisi pelaajaa sai NHL-sopimuksen. On hieno juttu, että pystymme olemaan sellainen ponnahduslauta, mistä pelaajat pääsevät tavoittelemaan unelmiaan. Tuo taas tarkoittaa sitä, että meidän pitää löytää heidän tilalleen uusia pelaajia. Olemme olleet onnellisessa asemassa siirtomarkkinoilla, kun olemme saaneet Kemiläisen, Lehterän ja Ojamäen kaltaisia pelaajia. Olen hyvin tyytyväinen siihen, miten uudet pelaajat ovat tulleet sisään joukkueeseen. He eivät ole hipsutelleet kantapäät korkealla, vaan he ovat olleet tosi nöyriä ja avoimia sen suhteen, että miten asioita tehdään tässä seurassa. He ovat hypänneet mahtavasti tuohon meidän arkeemme mukaan, Tapola kiittelee.

Jalkeilla on paljon laatua. Yksi konkreettinen esimerkki tulee Tapparan ykkösylivoimasta. Maalinedustalla häärii Veli-Matti Savinainen, joka on kyseisellä sektorilla Liigan parhaimmistoa. Peliä pyörittää taikurimainen Lehterä ja viisikon keskellä on loistava maalintekijä Waltteri Merelä. Viivalla häärii tähtipakki Kemiläinen ja toisella kaarella laukaisu-uhkaa luo maalitykki Ojamäki.

Sen päälle Tapparalla on vielä toiseen ylivoimaan huippuluokan pelaajia kuten Patrik Virtaa, Kelleheriä, Kristian Tanusta ja Kristian Kuuselaa.

– Toki, on aina eri asia, että miten se tehokkuus toimii käytännön tasolla. Liigassa on niin kovia, hyviä alivoimia, että tiettyjä kuvioita luetaan herkästi pois. Silloin pitää olla aktiivinen, etsiä vastustajien heikkouksia ja etsiä tapoja, että mistä tulosta voisi tulla. Vain tuolla tavalla pysyy ytimessä, eikä niin, että luottaa johonkin historiaan ja siihen, miten on joskus tehnyt pisteitä ja tulosta, Tapola painottaa, jatkaen:

– Jos puhuu esimerkiksi Lehterästä ja Ojamäestä, niin he tekevät tuota työtä koko ajan. He hakevat keinoja, että miten he voisivat olla vieläkin parempia. Tuo taas takaa sen, että valmentajana voi olla hyvin rauhallisin mielin. He kyllä löytävät keinot, vaikka niitä ei alkuun löytyisikään.

Asema tiedossa

Useat huippuhankinnat ja heidän ympärillään oleva vahva, vanha runko takaavat sen, että Tapparan sisäinen kilpailutilanne on erittäin kova. Pitää olla todella hyvä, jotta pääsee Tapparassa pelaamaan.

Kirvesrintojen ainoat pienet kysymysmerkit kohdistuvat kauden alun poissaoloihin.

– Onhan meillä tässä pieniä haasteita, kun (Otto) Rauhala on pidemmän aikaa sivussa ja (Topi) Rönni loukkaantui kesän maajoukkuetapahtumassa. Nuo poissaolot tuntuvat keskushyökkääjäosastolla. (Sami) Moilanen on paikannut hienosti keskellä ja Kristian Tanus on ottanut isoja askeleita tuolla saralla. Mutta ei me enää hirveän montaa loukkaantumista pystytä sinne puolelle ottamaan, Tapola myöntää.

Nyt loukkaantuneena oleva Rönni on yksi Tapparan nousevista nimistä. Hänen lisäkseen katseet kohdistuvat pariin muuhunkin pelaajaan, joilta voi odottaa vielä parempia otteita.

– Petteri Puhakka on yksi sellainen, Jere Henriksson on toinen. Jere on ollut todella hyvä alkusyksyn peleissä. Meidän yksi iso tehtävämme on menestymisen lisäksi taata mahdollisuuksia meidän nuorille pelaajillemme. Emme halua täyttää joukkuetta niin, että nuorten pelaajien pitäisi lähteä hakemaan vastuuta muualta, Tapola sanoo.

– Meillä on hyvä sekoitus nuoruutta, kokemusta ja uusia tulijoita, jotka saattavat tulla suoraan Liigan tähtikaartiin. Tuntuu myös, että pelaajat ovat löytäneet yhteisen ajatuksen siitä, että miten tätä hommaa pitää tehdä. Kaikki näyttää hyvältä, Tapola vakuuttelee.

Kaikki johtaa siihen, että Tappara on uuteen kauteen lähdettäessä Liigan ykkössuosikki. Asema ei tule mitenkään yllätyksenä seuran sisälle.

Tapparassa tiedostetaan ennakko-odotukset ja näkemykset.

– Olemme puhuneet joukkueen kanssa tuosta asiasta. Meillä on oma prosessimme ja tiedämme sen, että Liigan on kova sarja. Jos ei ole ihan läsnä pelissä, niin ei varmasti voita. Emme ota tuota niin, että meidän pitäisi pelata ennakkoasetelmien mukaan tietyllä tavalla tai näyttää jotain erityistä, Tapola lataa.