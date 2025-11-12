Doug Sheddenin aika Sportin päävalmentajana jatkui alavireisesti, kun Tappara haki maajoukkuetauon päätteeksi Vaasasta 7–1-vierasvoiton.

Sport meni ottelun avauserässä ylivoimalla johtoon, mutta ennen kuin summeri soi ensimmäisen erätuon merkiksi Tappara johti jo 4–1.

Vieraiden Joachim Blichfeld ja Benjamin Rautiainen tekivät molemmat neljä tehopistettä, ja kaksikko löytyy illan päätteeksi pistepörssistä sijoilta yksi ja kaksi. Ykkösketjusta Kasper Simontaival ja Emil Sylvegård säestivät kumpainenkin kolmella tehopisteellä.

Neljännen kerran Sportin penkin takana seissyt Doug Shedden kärsi kolmannen tappionsa. Kanadalaisluotsi latasi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kovaa palautetta pelaajilleen.