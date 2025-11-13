Doug Shedden koki jo neljännen tappionsa Sportin peräsimessä, kun vaasalaisryhmä taipui HPK:lle maalein 1–4.

Keskiviikkona 1–7-löylytyksen Tapparalta saanut Sport tuli illan otteluun terävämmin, mutta HPK avasi maalihanat. Jesse Kiiskisen ja Viljami Jokirinteen toisen erän maalit veivät HPK:n kahden maalin karkumatkalle.

Päätöserässä Charles Bertrand rikkoi kuparisen myös Sportin osalta, mutta lopulta HPK kairasi 4–1-voiton.

Tappio oli lokakuun loppupuolella Sportin penkin taakse hypänneelle Sheddenille neljäs viiteen otteluun. Sheddenin alaisuudessa joukkue on kamppailut tehottomuuden kanssa ja viidessä ottelussa Sport on tehnyt vain kahdeksan maalia.

– Pidin yrityksestämme enemmän kuin eilen. Jätkät taistelivat, ja niin meidän on tehtävä, jos haluamme millään tavalla pärjätä tässä liigassa. Jos teet yhden maalin pelissä, et tule voittamaan kovin montaa peliä. Meillä on vaikeuksia luoda maalipaikkoja tällä hetkellä, Shedden sanoi lehdistötilaisuudessa.

Sportin kausi jatkuu vasta viikon päästä 20. marraskuuta kotiottelulla Tapparaa vastaan.