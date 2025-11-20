Poliisi julkaisi kuvan Nurmijärveltä metsästä kuolleena löytyneestä naisesta.
Itä-Uudenmaan poliisi pyytää edelleen havaintoja Nurmijärven henkirikoksen uhrista sekä henkilöistä, joiden seurassa nainen on liikkunut viime aikoina.
– Uhri on 31-vuotias Katja Sofia Mäkinen. Hän on pienikokoinen ja noin 162 cm pitkä. Paino noin 47 kg. Julkaistusta kuvasta poiketen hänellä on viime aikoina ollut tummat lyhyehköt hiukset, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sanna Rentola.
Poliisin tietojen mukaan hän on liikkunut enimmäkseen Helsingissä Kurvin alueella.
Kuvan ja tietojen julkaisemiseen on läheisten lupa.
Naisen ruumis löytyi metsästä läheltä Haavistontietä.
Ulkopuolinen henkilö soitti hätäkeskukseen maastosta löytyneestä vainajasta lauantaina. Uhri löytyi noin 20 metriä tieltä metsästä.
Ilmoita tiedot poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 436442, Whatsappilla numeroon 050 3999026 tai sähköpostitse vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.