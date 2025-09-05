Tapausraportti Ranskasta: 17-vuotiaalla havaittiin erikoinen "aikamatkustuskyky"

17-vuotias kykeni paitsi muistamaan elämänsä tapahtumia hämmästyttävän tarkasti, myös "esimuistamaan" tulevaa.

Ranskalaiselta teinitytöltä löytyi "aikamatkailun" lahja.

Neurocase-lehdessä julkaistu tapausraportti kertoo nuoresta, joka kykenee muistamaan erityisellä tarkkuudella elämänsä hetkiä, mutta myös "esielämään" tulevia hetkiä, kertoo PsyPost.

Raportissa kykyä muistaa kuvattiin "eräänlaiseksi henkisen aikamatkan muodoksi".

17-vuotiaan kyky on hypertymesian muoto. Hypertymesia on kyky muistaa elämän tapahtumia jopa päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella.

Säilytti muistojaan "valkoisessa huoneessa"

Tutkijoiden mukaan 17-vuotias oppilas, josta raportissa käytetään vain kirjainyhdistelmää TL, oli jo pitkään itsekin ymmärtänyt muistinsa olevan jollakin tapaa erityinen. Perheelleen nuori oli kuvannut muistikykyään vasta 16-vuotiaana.

Tutkijoille TL kuvaili mieltään organisoituna maailmana, jossa menneen elämän muistoja säilytetään suuressa "valkoisessa huoneessa".

Muistot hän järjesteli teemojen mukaan. Teemoja olivat esimerkiksi perhe-elämä, lomat, ystävät, jopa pehmolelut. TL muisti jokaisesta lelusta esimerkiksi sen, koska sai sen ja mistä tai keneltä.

Muistoihin liittyi faktojen lisäksi valtavasti pikkutarkkaa tunnesisältöä. Tutkijoille TL kuvaili ensimmäistä koulupäiväänsä ja kykeni esimerkiksi erittäin tarkasti kertomaan, miten oli pukeutunut ja millainen sää oli.

Hän osasi kuvata elämänsä tapahtumia sekä omasta näkökulmastaan että muiden kautta.

– Hän kykeni kokemaan todelliset tapahtumat uudelleen elävästi ja tarkastelemaan niitä yksityiskohtaisesti joko omasta näkökulmastaan ​​tai toisesta, ulkoisesta näkökulmasta, tiedesivu IFLScience kuvaa.

"Valkoisen huoneen" lisäksi TL:n mielessä oli "musta huone", jossa hän säilytti akateemisia tietoja. Näissä muistoissa tunnesisältöä ei ollut. Hän käytti hyväkseen myös muita "tiloja", kuten mielen "kylmähuonetta", jonka avulla hän kertoi rauhoittuvansa.

Kykeni kontrolloimaan valtavaa määrää muistoja

Yleensä hypertymesia on tahdosta riippumaton ominaisuus, mutta TL:n tapauksessa vaikutti siltä, että hän kykeni jollakin tasolla kontrolloimaan muistojaan ja sitä, miten navigoi niiden välillä.

– Hänen käyttämänsä ja tunteiden säätelyyn liittyvät mielikuvitukselliset huoneet tuovat uuden ulottuvuuden siihen, miten muisti voi olla vuorovaikutuksessa kognitiivisten prosessien kanssa, PsyPost analysoi.

– On mahdollista, että jotkut kehittävät sisäisiä mekanismeja muistojen tunnepainon hallitsemiseksi, tai muistojen jäsentämiseksi tavoilla, jotka auttavat niiden palauttamisessa mieleen.

TL kykeni kuvittelemaan tulevia tapahtumia rikkaasti ja täyteläisesti, kuin olisi kyennyt "esielämään" tulevia tapahtumia. Muistitesteissä hän sai paljon keskiarvoa korkeampia pisteitä.

Kokeissa oli rajoituksia. Muistot esimerkiksi nojasivat TL:n omaan kertomukseen, ja niihin ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi valokuvat tai perheen kertomukset.

Harvinaisten tai epätavallisten muistiprosessien tallentaminen voi kuitenkin auttaa tulevaisuuden tutkijoita tai tuottaa esimerkiksi uusia teorioita muistamiseen liittyen.

Lähteet: PsyPost, IFLScience